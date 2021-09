Tartanbahn Heederbrook : Überraschende Wende: Nun denken Barmstedts Politiker über eine Reparatur nach

Bisher galt: Eine Sanierung reicht nicht aus. Doch eine komplette Erneuerung der Laufbahn würde rund 900.000 Euro kosten. Aus Sicht einiger Stadtvertreter ist das deutlich zu viel Geld.

Barmstedt | Seit einem Jahr bereits wird über die marode Tartanbahn am Sportzentrum Heederbrook diskutiert. Während der Stadtvertretersitzung am Dienstag (28. September) stand das Thema erneut zur Diskussion. Und nun sieht es so aus, als ob statt des geplanten Komplett-Neubaus auch eine Reparatur der Laufbahn eine Alternative sein könnte. Sanierung galt bisher...

