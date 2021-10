Überfall auf Esso in Barmstedt : Tankstellen-Pächterin berichtet: Mitarbeiterin wurde mit Waffe bedroht

Der finanzielle Schaden des abendlichen Überfalls ist wohl überschaubar, aber die psychischen Folgen sind nicht abzusehen. Wahrscheinlich waren Serientäter am Werk. Ähnliche Überfälle gab es in Pinneberg und Tangstedt.

Barmstedt | Es waren Minuten, die erst einmal verarbeitet sein wollen. Am Sonnabend (23. Oktober) gegen 19.20 Uhr drangen vier bislang noch unbekannte Männer in die Barmstedter Esso-Tankstelle an der Moltkestraße ein. Hinter dem Verkaufstresen stand eine Mitarbeiterin von Pächterin Petra Below. „Die Männer haben sie mit einer Waffe bedroht“, sagt die Tankstellen-...

