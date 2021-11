Mit Feuerwehr vereint : Auch das THW Barmstedt soll ans Steinmoor ziehen können

Im Norden der Stadt wird auch die neue Feuerwehrwache angesiedelt. Nun soll an gleicher Stelle ein weiteres Grundstück für die Helfer in Blau ausgewiesen werden.

Barmstedt | Das Steinmoor in Barmstedt wird nicht nur der künftige Standort der Freiwilligen Feuerwehr, sondern könnte ein richtiges kleines Katastrophenschutzzentrum werden. Auch das Technische Hilfswerk (THW) soll sich im Norden der Stadt ansiedeln. Der Bauausschuss beschäftigt sich am Montag, 15. November, mit dem Thema. Andere mögliche Standorte in der Sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.