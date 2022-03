Unterstützung fehlt : Umzugspläne des Barmstedter THW sind ins Stocken geraten

Der THW-Ortsbeauftragte Stefan Schrade fühlt sich von der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten ausgebremst. Dabei stünde die Stadt Barmstedt mit einem Grundstück am Steinmoor quasi Gewehr bei Fuß.

Barmstedt | Der Barmstedter Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) würde wollen, die Stadt Barmstedt würde wollen. Doch von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) fehlt die notwendige Unterstützung. Daher liegt ein angedachter Umzug der Helfer in Blau von der Feldstraße/An der alten Mühle ans Steinmoor aktuell in weiter Ferne. Wenig überraschend is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.