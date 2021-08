Stadtvertretung Barmstedt : SPD verliert nach dem Ausscheiden von Svea Hansen vorübergehend einen Sitz

Die Co-Vorsitzende des SPD-Ortsvereins muss das Parlament nach ihrem Wegzug aus Barmstedt verlassen. Der als Nachrücker feststehende Michael Kahnert konnte aus beruflichen Gründen noch nicht verpflichtet werden.

Barmstedt | Jetzt sind es nur noch fünf Frauen, die in Barmstedt die Kommunalpolitik in der Stadtvertretung mit bestimmen, und 18 Männer. Zur Sitzung des Gremiums am Dienstag (17. August) war Svea Hansen (SPD) zwar in der Sporthalle Schulstraße, saß aber nur auf der Tribüne. Ihr Mandat hatte die Sozialdemokratin zurückgeben müssen, weil sie unlängst nach Elmshorn...

