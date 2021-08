Stoppelmarkt in Barmstedt : Innenstadt wird teilweise abgesperrt – Geschäfte bleiben zugänglich

Die Geschäftsleute erwirken im Gespräch eine Änderung der Zugangsregelung. Trotzdem gibt es kritische Stimmen. Für das Musical „Servus Peter“ als Warm up am Donnerstag (12. August) gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Barmstedt | Am Freitag (13. August) öffnet der Stoppelmarkt seine Pforten, schon am Donnerstag (12. August) wird der Marktplatz zur Musical-Bühne. Auf dem Programm steht das Musical „Servus Peter“, eine Hommage an Peter Alexander und Kult-Stars wie Caterina Valente und Heinz Erhardt. „Es gibt noch Restkarten, die wir heute von 16 bis 18 Uhr direkt am Markt verkau...

