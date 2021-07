Hingucker in der Tennishalle : Hörnerkirchen: Stephanie und Kai Thanbichler verwandeln Türen in Kunstwerke

Erst vor Kurzem kaufte Michael Paulsen die Halle. Nun dürfen sich die Tennisspieler nicht nur auf ihren Sport freuen, sondern auch auf Tennis-Motive im Stil der 1950er und 1960er Jahre.

Hörnerkirchen | Vor Kurzem wechselten das ehemalige Landhaus Mehrens und die Hörnerkirchener Tennishallte den Besitzer. Käufer der Immobilien ist Michael Paulsen, der in der Region kein Unbekannter ist. Paulsen leitet eine Heizungsfirma, die derzeit ihren Sitz noch am Marktplatz in Hörnerkirchen hat. Im Zuge der geplanten Umbauarbeiten soll der Betreib in das einstig...

