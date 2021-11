Stefan Bolln : SPD-Politiker aus Barmstedt rückt in den Landtag nach

Bolln war bereits in 2016 und 2017 als Abgeordneter in Kiel tätig.

Barmstedt/Kiel | Der SPD-Politiker Stefan Bolln rückt über die Landesliste seiner Partei für Kathrin Bockey in Schleswig-Holsteins Landtag nach. Der 51-Jährige aus Barmstedt (Kreis Pinneberg) nahm die Wahl an, wie eine Landtagssprecherin am Montag (1. November) mitteilte. Seine Verpflichtung soll im Rahmen der nächsten Plenartagung (24. bis 26. November) erfolgen. Der...

