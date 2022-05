Starker Pilzbefall : Kindergarten in Barmstedt: Mehr als 100 Jahre alte Blutbuche gefällt

Die Blutbuche in der Bahnhofstraße in Barmstedt wurde am Montag gefällt. Zu stark war der Pilzbefall bei dem mehr als 100 Jahre alten Baum.

Barmstedt | Sonnenschirm, Regenschutz und Abenteue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.