Barmstedt : Stadtwerke wollen sechsstelligen Betrag in „Badewonne“ investieren

Schallschutz in den Kabinen, eine neue Lüftungszentrale und mehr Platz für die Mitarbeiter sind die zentralen Maßnahmen.

Barmstedt | Gerade einmal zwei Wochen hatten die Besucher der Badewonne im vergangenen Jahr Zeit, um in Augenschein zu nehmen, was die Sanierungsarbeiten 2020 gebracht haben. Diese zwei Wochen vom 21. Oktober bis 3. November war die kurze Frist, in denen Wasserfreunde ihrem Hobby zwischen zwei Corona-Lockdowns nachgehen konnten. Weiter lesen: Barmstedts Hallen...

