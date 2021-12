Stadtwerke Barmstedt : Zum Schutz vor Corona: Kunden sollen Zählerstände selbst ablesen

Eigentlich sollten Mitarbeiter der Stadtwerke schon auf Ablese-Tour sein. Doch aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte geht man diesmal einen anderen Weg, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Irina Hesselink.

Barmstedt | In der Nikolauswoche wollten die Stadtwerke Barmstedt eigentlich mit der Erfassung der Zählerstände plus Sichtprüfung der Hausanschlüsse in rund jedem dritten Barmstedter Haushalt beginnen. „Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte und mit Rücksicht auf die Gesundheit aller Beteiligten fallen diese Touren aus“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Irina Hesse...

