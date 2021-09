Sportjugendkulturwoche : Modellflug und mehr: Das plant das Orga-Team in Hörnerkirchen

Kisten klettern, Modellflug und Kanu fahren: In den Herbstferien will das Orga-Team der SJK-Woche diverse Einzelveranstaltungen anbieten. Aufgrund der Pandemie darf nicht in der Sporthalle übernachtet werden.

Hörnerkirchen | Nachdem die Corona-Regeln gelockert wurden, blicken auch die Planer der Sportjugendkulturwoche (SJKW) in Hörnerkirchen optimistisch in die Zukunft. Das Orga-Team um den ehemaligen Jugendwart des SV Hörnerkirchen Christopher Gramm lädt vom 2. bis 13. Oktober zu Sport, Spiel und Spaß ein. Die SJKW ist eine Aktion des KSV Pinnebergs und wird finanziell u...

