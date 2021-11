Spendenübergabe an Dehoga-Chef : Hotel Bokel Mühle: 6800 Euro für die Förderung des Gastro-Nachwuchses

Nachdem es das Abfischen des Bokeler Sees nicht mehr gibt, fiel nun auch die Bokeler Karpfenprobe aus. Was bleiben soll, ist die Spendenaktion, die seit Jahren den jungen Kräften der Gastro-Branche zu Gute kommt.

Bokel | Seit 1982 wurde die Karpfensaison im Hotel Bokel Mühle am See mit einer festlichen Karpfenprobe eröffnet. Nach knapp vier Jahrzehnten nun endet diese Tradition. Statt einer Karpfenprobe luden die Hotel-Chefs Rainer und Alexander Erich am Mittwoch (3. November) zu einer Azubi-Spendenaktion ein. Der Grund ist einfach: Auch das Abfischen des Bokeler Sees...

