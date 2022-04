Internationaler Speaker Slam : Barmstedter Teilnehmerinnen gewinnen Preise bei Rednerwettstreit

Mit Steffi Timm und Gabi Kempf haben zwei Barmstedterinnen am 9. Internationale Speaker Slam in Mastershausen teilgenommen. Nur jeweils vier Minuten hatten die beiden Zeit, ihr Talent unter Beweis zu stellen.

Barmstedt | Gleich zwei Barmstedterinnen haben am 9. Internationale Speaker Slam in Mastershausen teilgenommen. Nach New York, Wien, Hamburg und München ging es dieses Mal in einen kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen. Worum es beim Speaker Slam geht? Beim Rednerwettstreit messen sich die Teilnehmer ähnlich wie bei den beliebten Poetry Slams, indem sie verbal gegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.