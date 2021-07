Sozialverband Hörnerkirchen : Mit Grillfest und Tagesausflug zurück aus dem Corona-Lockdown

Nach einer einjährigen Pandemie-Zwangspause will Hörnerkirchens SoVD wieder durchstarten. Der Vorsitzende Wolfgang Schreiber ist froh, dass fast alle der knapp 400 Mitglieder dem Sozialverband die Treue gehalten haben.

Barmstedt | Monatelang standen beim Hörnerkirchener Ortsverein des Sozialverband (SoVD) alle Räder still. Die Pandemie sorgte dafür, dass sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Doch die Zwangspause soll nun ein Ende haben. „Wir wollen wieder durchstarten“, kündigt der Vorsitzende Wolfgang Schreiber an. Grillabend und Tagesausflug seien in Planung, und...

