Barmstedt : Sommerkino lockt mehr als 100 Besucher an den Rantzauer See

Der Handels- und Gewerbeverein Barmstedt hatte als Ausrichter kurzfristig noch den Film tauschen müssen. Nicht alle eingezeichneten Plätze waren belegt.

Barmstedt | Sommerkino am Rantzauer See unter ganz besonderen Bedingungen: Der Rasen der Badestelle war mit roter Farbe in zahlreiche zwei mal zwei Meter große Quadrate für bis zu drei Personen aufgeteilt. Dazwischen natürlich reichlich Abstand. Der Weg in die Hallenbad-Gastronomie Kreuz & Quer war nur in Einbahnstraßensystem möglich. Solche Auflagen nahmen di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.