Sommerkino am Rantzauer See : HGB macht es möglich: Barmstedter kommen nach New York

Am 30. Juli lädt der HGB zum kostenlosen Filmabend ins Strandbad. Gezeigt wird: „Ich war noch niemals in New York“ mit vielen Hits aus der Feder von Udo Jürgens.

Barmstedt | Frühes Kommen sichert die Plätze. Denn der Eintritt ist kostenlos, aber die Kapazität eng begrenzt: Es dürfen nur 150 Besucher zum Sommerkino am See kommen. Reservierungen gibt es nicht, wenn der Barmstedter Handels- und Gewerbeverein HGB am 30. Juli im Strandbad am Rantzauer See den Film zeigt: „Ich war noch niemals in New York“. Einlass ist ab 19 Uh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.