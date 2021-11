SoVD Hörnerkirchen : Noch gibt es freie Plätze für die Tagesfahrt an die Schlei

Das Jahr 2021 begann für Hörnerkirchens Sozialverband mit einer Zwangspause. Der Corona-Lockdown sorgte dafür, dass der SoVD seine Aktivitäten einstellen musste. Der Vorstand blieb auch während der Pandemie aktiv.

Hörnerkirchen | Monatelang ließ Corona so gut wie keine Aktivitäten beim Hörnerkirchener Ortsverein des Sozialverbands (SoVD) zu. Erst im Sommer konnte das Vorstandsteam um Wolfgang Schreiber wieder so richtig Fahrt aufnehmen. Dass Hökis SoVD auch während der Pandemie nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat, bewies das Grillfest in Wulfsmoor, zu dem über 100 T...

