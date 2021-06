Klassik und Heavy Metal : So tickt Barmstedts Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Cinieri

Die 38-Jährige ist die erste Hauptamtliche in dieser Position. Außer für die Stadt ist sie auch für den Amtsbezirk Hörnerkirchen zuständig.

Barmstedt | An der Magnetwand in ihrem Büro hängen viele von Hand beschriebene mattgrüne oder orange Zettel. Darauf notiert hat Ulrike Cinieri einige für sie wichtige Termine wie den Girls & Boys Day am 28. April 2022, den Equal Pay Day im März kommenden Jahres oder auch die Aktion Gewalt kommt nicht in die Tüte vom 22. bis 27. November 2021. Spätestens beim Blic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.