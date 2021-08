Kanutour und 72-Stunden-Aktion : So plant die Landjugend Hörnerkirchen nach der Corona-Pause

Fraglich ist noch, auf welche Gewässer es gehen soll. Vermutlich werden die Kanus auf der Bramau startklar gemacht.

Hörnerkirchen | Nach den Highland-Games ist vor der Kanu-Tour. Nachdem die Landjugend Hörnerkirchen aus der Corona-Zwangspause zurück ist, reiht sich wieder ein Event an das andere. Am Sonnabend (14. August) konnten die Teilnehmer der Highland-Games ihre Geschicklichkeit beweisen, am Sonntag, 29. August, sind beim Kanu fahren vor allem Technik und Ausdauer gefragt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.