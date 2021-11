Snooker beim SV Hörnerkirchen : Sportverein lädt zum Billard in den Keller des Amtshauses ein

Es sieht kompliziert aus, aber Snookerspieler Jörn Grisard aus Brande-Hörnerkirchen beruhigt: „Drei Stöße, dann kann man loslegen.“ Im Keller des Amtshauses steht dafür ein anderthalb Tonnen schwerer Turniertisch bereit.

Brande-Hörnerkirchen | Vor ein paar Jahren zog Toni Glander mit seiner Familie aus Hamburg nach Westerhorn, in die Provinz. Da konnte der 34-Jährige kaum glauben, was seine Frau vor rund vier Jahren im Internet entdeckte: „Hier gibt’s Snooker!“ Seitdem steht der Krankenpfleger, wann immer es sein Schichtdienst zulässt, ein bis zwei Mal pro Woche im Keller des Amtshauses in ...

