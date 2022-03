Landgasthöfe einst und jetzt : Als die Gaststätte „Zur Tankstelle“ noch das Zentrum Hörnerkirchens war

Wer schon etwas länger in Hörnerkirchen lebt, der kennt sie unter Garantie noch: die Gaststätte Zur Tankstelle. Unter Peter Leisching wurde sie zur Institution. Doch bereits vor seinem Tod begann der Niedergang.

Hörnerkirchen | Gasthöfe. Es gab sie einst in fast jedem Dorf. Heute sind sie selten geworden. In einer Serie wollen wir zeigen, wo Gasthöfe noch zum Feiern und Tagen, und wo sie weggefallen sind. Dabei richten wir unseren Blick auf die Amtsgebiete Rantzau und Hörnerkirchen, aber auch auf das Barmstedter Stadtgebiet. Heute erinnern wir an die einstige Tankstelle in H...

