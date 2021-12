Seniorenpark Rantzauer See : Noch kein Nachfolger da: Christoph Merker bleibt vorerst Heimleiter

Eigentlich wurde Merker bereits im November verabschiedet – die Nachfolgersucher gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Das Bewerbungsverfahren ist aktuell in der zweiten Runde.

Barmstedt | Auf den wohlverdienten Ruhestand – also formal die passive Phase seiner Altersteilzeit – wird Christoph Merker noch mindestens bis Ende 2021 verzichten. Und sehr wahrscheinlich wird der 64-Jährige die Leitung des Seniorenparks Rantzauer See auch noch in den ersten Wochen des kommenden Jahres inne behalten. Das jedenfalls ließ Barmstedts Bürgermeist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.