Hingucker des Tages : Seltener Anblick in Bokel: Ein ganzes Feld voller Singschwäne

Meist sind Schwäne als Einzeltiere oder paarweise unterwegs. Doch in Bokel konnten Spaziergänger am Mittwoch (23. Februar) nahe des Vossbargs eine riesige Ansammlung von Singschwänen beobachten.

Bokel | Schwäne sind schöne und majestätische Tiere. Meist begegnet man ihnen paarweise. Große Gruppen von Schwänen sind selten, wahre Massenansammlungen eine echte Rarität. In Bokel waren am Mittwochvormittag (23. Februar) mehr als 100 Schwäne auf einer Wiese an der Straße Vossbarg gelandet. Heimatforscher Helmut Trede, der gleich um die Ecke wohnt, machte s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.