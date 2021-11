Corona zum Trotz : Seeth-Ekholts Gruppe 2000 setzt ihr Programm wie geplant fort

Für Dienstag, 30. November, ist ein plattdeutscher Leseabend geplant. Im Dorfgemeinschaftshaus wird der Elmshorner Autor Helmut Heyen erwartet.

Seeth-Ekholt | Weil sich die Corona-Lage seit Wochen merklich verschärft, ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Vereine an ihren ursprünglich geplanten Programmpunkten festhalten. „Unser November-Termin soll trotz der Pandemie stattfinden“, kündigt Anke Brühe an, die zum Organisations-Team der Gruppe 2000 in Seeth-Ekholt gehört. Es wird eine bunte Mischung zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.