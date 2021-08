Flüchtlingshilfe Barmstedt : Hamburger berichtet über Seenotretter-Missionen auf dem Mittelmeer

Christian Nebel hat im Herbst 2020 Flüchtlinge aus höchster Seenot gerettet. Was für Dramen sich auf dem Mittelmeer abspielen, erzählt der Hamburger am 20. August in Barmstedt auf dem Hof der Familie Mohr, Rantzau 18.

Barmstedt | In den großen Nachrichtensendungen sind es nicht mehr die allerersten Meldungen, aber die Tragödien auf dem Mittelmeer reißen nicht ab. In unschöner Regelmäßigkeit geraten dort kleine Flüchtlingsboote in Seenot, sterben Menschen in den Fluten. Verschiedene Nicht-Regierungs-Organisationen versuchen zu helfen. Zu diesen oft ehrenamtlichen Helfern gehört...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.