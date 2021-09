Handball Hamburg-Liga : Schmerzhafte Heimniederlage: Barmstedter MTV verspielt Führung

Das Team von BMTV-Trainer Matthias Matuch lag bereits mit sieben Toren in Front, unterlag dem SC Alstertal-Langenhorn dann aber noch mit 26:28.

Barmstedt | „Es juckte in den Fingern“, gab Matthias Matuch zu. Der Trainer der Hamburg-Liga-Handballer des Barmstedter MTV „will aber nicht mehr spielen“, weshalb er seinen Namen am Sonnabend (25. September) nicht auf dem Spielberichtsbogen eingetragen hatte, obwohl im Kader zwei der 14 Plätze frei blieben. Deshalb musste er tatenlos mit ansehen, wie seine be...

