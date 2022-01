Holsteiner Pferde in Sparrieshoop : Schau der Hengststation Maas J. Hell erneut nur als Online-Veranstaltung

Stationseigner Herbert Ulonska will am Sonntag, 6. Februar, 14 Hengste vorstellen. Besucher dürfen wegen Corona nur am Bildschirm dabei sein.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Die große Halle auf dem Gelände der Hengststation Maas J. Hell in Klein Offenseth-Sparrieshoop bleibt für Besucher tabu. Die Hengstpräsentation am Sonntag, 6. Februar, wird daher erneut eine reine Online-Veranstaltung. Claus Schridde und Stationseigener Herbert Ulonska präsentieren die Riege ihrer Vererber von 13 Uhr an live auf ClipMyHorse.de, wo sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.