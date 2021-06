Bokholt-Hanredder : Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule geplant

Es müssen Risse ausgebessert und Fenster ausgetauscht werden. Die bisherigen Angebote aber sind zwei Jahre alt. Bevor die Gemeindevertretung eine Entscheidung trifft, müssen neue Zahlen her.

Bokholt-Hanredder | Die Grundschule in Bokholt-Hanredder kommt in die Jahre, das Gebäude weist zunehmend Alterserscheinungen und Schäden auf. Schon vor zwei Jahren wurde festgestellt, dass sich in der Westwand des Gebäudes Risse gebildet haben und die Fenster dringend ausgetauscht werden müssen. Da auch die Nordfassade ähnlicher Witterung aber ohne Sonne ausgesetzt ist, ...

