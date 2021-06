Straßensanierung : Landstraße zwischen Heede und Hemdingen für Monate voll gesperrt

Das Land investiert rund 3,8 Millionen Euro in die neue Fahrbahndecke und den Radweg. Das Hemdinger Gewerbegebiet Ohlenkamp und auch anliegende Landwirte sollen ständig erreichbar bleiben.

Heede/Hemdingen | Zuletzt ist der Beginn noch um eine Woche verschoben worden. Am Montag, 5. Juli, aber rollen die Baumaschinen an. Dann beginnt die Sanierung der Landesstraße 111 zwischen Heede und Hemdingen (Hemdinger Chaussee/Barmstedter Straße) samt des parallel dazu verlaufenden Radweges. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr auf Anfrage von shz.de best...

