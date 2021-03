Fußball-Kreisliga : SV Hörnerkirchen weiter mit Sven Chilcott als Reserve-Trainer

Der Vorsitzende Christopher Schönhoff freut sich sehr, dass der Übungsleiter mit Regionalliga-Erfahrung bis 2022 bleibt.

Brande-Hörnerkirchen | Die Ansprüche sind gesunken. Hatte Sven Chilcott, damals noch mit dem Nachnamen „Rasmus“, im Sommer 2006 die A-Jugend-Fußballer des TuS Osdorf sensationell zur Hamburger Meisterschaft sowie zum Aufstieg in die Regionalliga Nord und anschließend die Osdorfer Herren aus der Kreisklasse in die Bezirksliga geführt, so backt er inzwischen kleinere Brötchen...

