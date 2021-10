Fußball-Bezirksliga : SV Hörnerkirchen erlebt eine Demütigung gegen den Heidgrabener SV

Das Team von HSV-Trainer Ove Hinrichsen feierte am Sonntag (10. Oktober) mit einem 6:1 seinen ersten Saisonsieg, zu dem Philippe Schümann und Tobias Brandt jeweils zwei Tore beisteuerten.

Brande-Hörnerkirchen | „Es war kein rabenschwarzer Tag – aber definitiv eine rabenschwarze zweite Halbzeit“, konnte Jens Fleischer, de als Co-Trainer des SV Hörnerkirchen den im Urlaub weilenden Chefcoach Jürgen Kohnagel an der Seitenlinie der Bezirksliga-Fußballer vertrat, kaum glauben, was sich am Sonntag (10. Oktober) zugetragen hatte. Während sich „Höki“ und die Gäst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.