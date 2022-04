Fußball-Landesliga : SSV Rantzau will am Ostermontag bei Rasensport Uetersen punkten

Die Barmstedter peilen im Kreisderby einen Sieg an. Mut macht den Gästen unter anderem die eigene Personalsituation. Flemming Bruns und Finn Krupski sind wieder dabei.

Barmstedt | Marcus Fürstenberg war richtig gut drauf. Das war nicht immer so in letzter Zeit, denn sein Kranken- und Verletztenlazarett bereitete ihm oft Sorgenfalten. „Wir sind ganz gut mit Spielern dran und haben richtig Bock“, verriet der Trainer der Landesliga-Fußballer des SSV Rantzau dann auch vor dem Abschlusstraining am Donnerstagabend (14. April). Per...

