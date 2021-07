Fußball-Testspiel : SSV Rantzau verliert Premieren-Kick gegen den HEBC mit 1:4

Im ersten Spiel nach einer 258-tägigen Corona-Zwangspause hatte der Landesligist gegen den Oberligisten aus Hamburg-Eimsbüttel mit 1:4 das Nachsehen.

Barmstedt | „Endlich wieder Live-Fußball.“ André Hölck und seine beiden Söhne gehörten zu den 120 Zuschauern, die am Sonnabend (10. Juli) in der Barmstedter Düsterlohe das erste Spiel der Landesliga-Kicker des SSV Rantzau nach einer 258-tägigen Corona-Zwangspause verfolgten. Dass es am Ende im Test gegen den Oberligisten HEBC eine 1:4-Niederlage gab, nannte Hölck...

