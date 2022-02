Fußball-Landesliga : SSV Rantzau heiß auf Kreisderby beim VfL Pinneberg

Die Barmstedter gastieren am Sonntag (13. Februar) in der Kreisstadt und wollen die zuletzt verlorenen Punkte wieder gutmachen.

Barmstedt | Nach der unglücklichen 3:4-Niederlage am vergangenen Freitag beim SC Nienstedten will der SSV Rantzau nun am Sonntag (13. Februar) beim VfL Pinneberg wieder verlorene Punkte gutmachen. Debatte um Kunstrasen des VfL Pinneberg Vorausgesetzt natürlich, dass das Wetter mitspielt und eine Austragung der Landesliga-Begegnung im Stadion am Fahltskamp –...

