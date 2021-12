Polizei ermittelt : Raubüberfall in Henstedt-Ulzburg: Ehepaar geschlagen und gefesselt

Zwei Unbekannte waren zuvor gewaltsam in das Haus der Senioren eingedrungen. Ihr Ziel: Wertsachen wie Schmuck.

Henstedt-Ulzburg | Die Täter gingen äußerst brutal vor: Ein älteres Ehepaar ist vor Kurzem in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) Opfer eines schweren Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren zwei Männer am Freitagabend (10. Dezember) in das Wohnhaus der über 70 Jahre alten Senioren eingedrungen. Ein Täter habe auf den Mann eingeschlagen und Ausk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.