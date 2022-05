Museum sucht Bücher : Auf den Spuren von James Krüss in Barmstedt

In einer ab Ende August geplanten Sonderschau will das Museum der Grafschaft Rantzau auch zeigen, welche Werke des Schriftstellers sich in den Regalen und Bücherschränken der Barmstedter verbergen.

Barmstedt | Er hat in Hamburg und München und später auf Gran Canaria gelebt. Seine Geburtsinsel Helgoland hat James Krüss (1926-1997) aber nie losgelassen. Seine Urne wurde einst auf See vor der einzigen Deutschen Hochseeinsel bestattet. Auch in Barmstedt hat der bekannte deutsche Kinderbuchautor Spuren hinterlassen. Seit 1981 ist die Grundschule am Heederbro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.