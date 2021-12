Chronologie der Ereignisse : Das ist im Jahr 2021 in den Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen passiert

Ein geretteter Sportverein, tödliche Unfälle und neue Tagungsräume. In dieser Chronologie fassen wir Monat für Monat zusammen, was im Jahr 2021 in den Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen passiert ist.

Barmstedt | Januar 15. Der etwas andere Diebstahl in Hemdingen. Aus dem Bücherschrank am Sprüttenhuus verschwinden sieben Bücher des in Quickborn lebenden Autors Peter Oebel – und tauchen wenig später zum Verkauf auf einer Online-Plattform auf. Oebel entdeckt dies, schreibt den Händler an und erhält die Werke zwei Tage später tatsächlich zurück. Nun könn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.