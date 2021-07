Überraschungsfilm : Programmänderung beim Barmstedter Sommerkino am Rantzauer See

Welcher Film nun am Freitag, 30. Juli, auf der Leinwand in der Badestelle gezeigt wird, soll bis zum Beginn um 21 Uhr ein Geheimnis bleiben.

Barmstedt | Kurzfristige Programmänderung für das vom Handels- und Gewerbeverein Barmstedt (HGB) organisierte Sommerkino am Freitag, 30. Juli. Statt des geplantes Streifens „Ich war noch niemals in New York“ wird auf dem Gelände der Badestelle am Rantzauer See nun ein Überraschungsfilm gezeigt. Welcher das ist, soll bis zum Beginn um 21 Uhr streng geheim bleiben,...

