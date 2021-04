Ruhestand nach 40 Jahren : Postbotin Ellen Zeise: Zum Abschied ging's per Autokorso durch Barmstedt

Die Kollegen hatten für den letzten Arbeitstag eine Überraschungs-Tour vorbereitet. Nun wird die Stube renoviert.

Barmstedt | Die Überraschung war groß, als Ellen Zeise an ihrem letzten Arbeitstag von ihren Kollegen in Empfang genommen wurde. „Ich hatte eigentlich mit gar nichts gerechnet“, sagt die 63-Jährige, die in Barmstedt so ziemlich jeder kennt oder zumindest schon einmal gesehen hat. Zeise ist Postbotin und war mehr als 40 Jahre lang auf ihren Routen quer durch die I...

