Feuer in Barmstedt : Polizei sucht nach Ursache für den Großbrand an der Feldstraße

Die Kripo hat den ausgebrannten Schuppen mittlerweile beschlagnahmt. Die Lage und der Stoppelmarkt hatten die Feuerwehr gleich vor eine doppelte Herausforderung gestellt.

Barmstedt | Drei Tage nach dem Großfeuer an der Barmstedter Feldstraße am Sonnabend (14. August) gibt es noch keine verlässlichen Hinweise auf die Brandursache. „Die Brandstelle ist beschlagnahmt und die Ermittlungen dauern an“, teilte Lars Brockmann, Pressesprecher der zuständigen Polizeiinspektion Bad Segeberg am Dienstag (17. August) auf Nachfrage von shz.de m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.