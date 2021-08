Polizei sucht Zeugen : Einbrüche in Hemdingen und Langeln

Beide Taten wurden am frühen Dienstagnachmittag (10. August) verübt. In Langeln wurden ein, in Hemdingen zwei Täter beobachtet.

11. August 2021, 16:31 Uhr

Langeln/Hemdingen | Gleich zwei Einbrüche innerhalb kurzer Zeit beschäftigt aktuell die Kripo Pinneberg. Am Dienstag (10. August) wurde zunächst ein Einbruch an der Dorfstraße in Langeln gemeldet. „Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte mit Brachialgewalt in das Einfamilienhaus ein“, teilte dazu die Polizei am Mittwoch (11. August) mit.

Zeugen hätten um 15 Uhr direkt vor dem Tatort ein Fahrzeug der Marke Audi mit Itzehoer Kennzeichen festgestellt. Im diesem saßen zwei männliche Personen, eine davon ist vermutlich etwa 25 Jahre alt.

Weiterer Fall in Hemdingen

Auf ein ähnliches Alter werden auch die mutmaßlich zwei Tätern geschätzt, die zuvor zwischen 13 und 13.50 Uhr in Hemdingen am Steindamm bei einem weiteren Einbruchdiebstahl gesehen wurden. Die erste Person wird als männlich, schlanke Statur, europäisches Erscheinungsbild, schwarze und kurze Haare beschrieben. Bekleidet war diese mit einem karierten Langarmhemd und einer hellblauen Jeans. Der zweite Mann soll etwa 1,75 Meter groß sein; er trug ein hellblaues Langarmhemd.



Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten

Die Kriminalinspektion Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt haben. Ob es sich um dieselben Täter handelt, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.