Norddeutschen Gartenschau : Aufräumarbeiten abgeschlossen – Arboretum Ellerhoop startet in den Frühling

Nachdem die Sturmschäden in der Norddeutschen Gartenschau beseitigt sind, beginnt nun die Pflanzsaison in Ellerhoop.

Ellerhoop | Die Stürme der letzten Wochen sind auch an der Norddeutschen Gartenschau nicht spurlos vorbeigegangen. Ylenia und Zeynep haben auch im Arboretum in Ellerhoop massive Schäden verursacht. Mehrere Bäume mussten gefällt werden. Unter anderem hat eine Libanon-Zeder den Sturm nicht überstanden. Weiterlesen: Sturm-Ticker: Zeynep wütet in den Kreisen Pinn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.