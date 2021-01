Barmstedt bekommt Penny-Markt : Am Küsterkamp: Discounter soll in altes Rewe-Gebäude direkt neben Aldi einziehen

Die Eröffnung des neuen Marktes ist für den 4. März geplant. Die Verkaufsfläche soll 900 bis 1000 Quadratmeter betragen.

Barmstedt | Aldi am Küsterkamp bekommt einen neuen Nachbarn: Wie Stadtsprecher Marcel Holz auf Anfrage von shz.de berichtete, zieht der Lebensmittel-Discounter Penny mit einer seiner Filialen in die Innenstadt. Der Markt wird in die derzeit leerstehenden Räumlichke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.