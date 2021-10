Party in der Heederbook-Halle : „Norddeutschlands Top-DJ“ und 3G: Die Pläne für Barmstedt dreht auf

„Oldie meets Schlager“ heißt das Motto am ersten Tag des Tanz-Events. Danach setzt Organisator Günter Sattler auf die bewährte „90er-Party und alles was Spaß macht“.

Barmstedt | Nachdem Organisator Günter Sattler bekannt gegeben hat, dass Barmstedt dieses Jahr aufdrehen will, nachdem die Corona-Regeln gelockert wurden, sind nun auch die Eckpunkte des zweitägigen Programms bekannt. Die Party in der Heederbook-Halle steigt am Freitag, 19. November, und Sonnabend, 20. November. Einlass wird jeweils ab 20.30 Uhr gewährt, so richt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.