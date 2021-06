Aktion Offener Garten : Andrea Küster freut sich wieder auf Besuch in Bokholt-Hanredder

Die einstige Inhaberin der Grünen Kugel beteiligt sich zum wiederholten Mal an dem Aktionswochenende am 19. und 20. Juni, bei dem Besucher die sonst verborgenen Winkel privater Refugien entdecken können.

Bokholt-Hanredder/Barmstedt | Auf Knopfdruck ertönt ein leises Plätschern. Andrea Küster hat die Pumpe des Brunnens in dem kleinen Teich ihres Refugiums angeschaltet. Mit einem beruhigend gluckernden Geräusch läuft das Wasser über die runde Steinkugel zurück in das künstlich angelegte Gewässer, in das eben noch ein kleiner Frosch gesprungen ist. Die aufgeschreckte Amphibie ist nic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.