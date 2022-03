170 Euro pro Quadratmeter : Junge Bauherren erklären, warum sie ins Beverner Neubaugebiet ziehen

„Wir wollten junge Leute ins Dorf holen“, sagt Beverns Gemeindevertreter Rolf Tewes. Das sei mit dem Baugebiet an der Hauptstraße gelungen. shz.de hat mit den Bauherren gesprochen.

Bevern | Das Baugebiet Nummer fünf an der Hauptstraße in Bevern nimmt Form an. Gab es während der Erschließungsarbeiten noch heftige Auseinandersetzungen zwischen der Gemeinde und einzelnen Anwohnern wegen angeblicher Schäden bei angrenzenden Bestandsimmobilien, so ist inzwischen ein zufriedenes Lächeln auf den Gesichtern der Gemeindevertreter zu sehen. Ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.