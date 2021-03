Naschkram und Spielblöcke : DLRG Hörnerkirchen verteilt Gute-Laune-Tüten an Kinder und Jugendliche

Die Jugend der Lebensretter hat 150 Überraschungs-Tüten verteilt. Für Mitglieder gibt es jetzt virtuelle Spieleabende.

Brande-Hörnerkirchen | Die Jugend der DLRG Höki hat an zwei Wochenenden Gute-Laune-Tüten an ihre Kinder und Jugendlichen verteilt. Die Jugendvorsitzenden Miriam Gold und Tim Meyer haben gemeinsam mit Unterstützung einiger Helfer insgesamt 150 Tüten an die DLRG-Mitglieder verteilt. Karten spielen per Videokonferenz „Die Jugendlichen haben in ihrer Gute-Laune-Tüte alle ...

