Neues aus der Region Barmstedt : Musical in der Barmstedter Kirche ++ Grünkohl und Ausflüge in Hörnerkirchen

Veranstaltungen, Termine und wichtige Nachrichten in Kürze – hier gibt es eine Übersicht über Wissenswertes aus Barmstedt sowie den Amtsbezirken Rantzau und Hörnerkirchen.

Barmstedt | Was passiert aktuell in Barmstedt und dem Umland? Hier gibt es eine Übersicht zu Neuigkeiten aus der Region: Musicalgottesdienst von The Young Revolution „Nur eine WG“ heißt das Theaterstück zum Musicalgottesdienst von The Young Revolution, dem Musicalprojekt der Evangelischen Jugend Barmstedt. 33 Jugendliche machen Gottesdienst. Komplett selbst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.