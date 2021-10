Neuer VSV-Vorsitzende : Florian Grahn aus Bokholt-Hanredder: Nach der Wahl in den Verein eingetreten

Eine ähnliche Führungsposition in einem Verein hat der ursprünglich aus dem Harz stammende Lehrer noch nicht inne gehabt. Er will den Verein jetzt erst einmal kennen lernen.

Bokholt-Hanredder | Mit Florian Grahn hat der Vosslocher Sportverein jetzt endlich einen 1. Vorsitzenden gefunden: 31 Jahre jung, von Beruf Sport- und Mathematiklehrer an der Berufsschule in Elmshorn und wohnhaft in Bokholt-Hanredder – das scheint alles genau zu einer Führungsposition in einem Sportverein zu passen. „Ich habe seit unserem Umzug in dieses Dorf überlegt, w...

